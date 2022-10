Distrito estudia 10.000 registros de posibles colados en el Sisbén

Posterior a un cruce de información con diferentes entidades del Gobierno y tras recibir denuncias ciudadanas, la Secretaría Distrital de Planeación realiza una depuración de datos y en el proceso encontró 10.000 registros que se encuentran en revisión para determinar si los usuarios cumplen con los estrictos requisitos para ser incluidos en los beneficios estatales.

Quienes no cumplen con las condiciones serán avisados de forma paulatina, osi hacen parte o no de la lista de beneficiarios.Este proceso administrativo tiene como propósito validar o excluir de la base de datos dichos registros con inconsistencias. Toda información de estos hogares que no pueda ser verificada saldrá de las bases de datos", indicó el secretario de planeación,

Andrés Ortiz.

En las direcciones registradas ante el Sisbén los ciudadanos reciben una comunicación escrita, en

En estas comunicaciones se explicará, a los usuarios que lo deseen, cómo hacer uso del derecho de revisión y así realizar una posterior verificación; tendrán un plazo de 15 días hábiles para hacer la reclamación pertinente.