Distrito pide al Gobierno Nacional llegar a acuerdos para frenar Apps de mototaxi

Los accidentes viales donde pasajeros y conductores de motocicletas resultan afectados, han puesto en alerta al distrito en Bogotá, pues señalan que, entre otras razones, el incremento de usuarios de aplicaciones de mototaxi ponen en riesgo las vidas.



Este servicio de transporte ilegal, ha venido tomando fuerza en la capital, por lo que el secretario de movilidad Juan Pablo Bocarejo, ha dicho que es necesario que el Gobierno Nacional, explícitamente el MinTIC y el Mintransporte, se pongan de acuerdo para regular y frenar la posibilidad para que los ciudadanos puedan descargar estas Apps que han generado inconvenientes.



“Tenemos que resolver de orden nacional, esa dificultad que tenemos. El Mintransporte nos dice que estás apps son ilegales, pero por el otro lado está el Ministerio de comunicaciones permite al usuario descargarlas. Como autoridad tenemos dificultades para hacer operativos porque no sabemos si los pasajeros usan o no estas aplicaciones. Es difícil detectarlos”, indicó Bocarejo.

Una de las razones es la accidentalidad, que según el funcionario, aunque se realizan estrategias y campañas para prevenir siniestros, es preocupante, más aún, teniendo en cuenta las cifras del año pasado que no son nada alentadoras.



“Tenemos más de 120 fatalidades de motociclistas en 2018, esas aplicaciones no garantizan ninguna seguridad y en caso de accidente no garantiza la cobertura médica. En el control, hemos duplicado el número de infracciones de transporte ilegal y hemos aumentado en 250% la suspensión de licencias de conducción. Quienes hacen transporte ilegal corren el riesgo de que sea suspendida su licencia por seis meses y si son reincidentes, esa licencia se la cancelamos definitivamente por 25 años”, agregó.



Otro tema que está en la mesa y necesita revisarse, según indica el secretario de movilidad, es la publicidad de estas aplicaciones en lugares públicos incentivando las descargas de ese tipo de servicios ilegales, por lo que se señaló la necesidad de seguir trabajando con la Supertransporte para tomar medidas efectivas frente a la promoción de esas herramientas.



“Vamos a hablar con la Secretaría de Ambiente para que esto no se permita. No podemos permitir que en un evento se publicite una aplicación ilegal. Vamos a seguir trabajando con Mintransporte y la Superintendencia de Transporte para tomar medidas más de fondo”, concluyó.

