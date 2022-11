Disturbios en Bogotá por la muerte de un hombre al que la Policía señaló de ladrón; familia protesta

En la noche del miércoles, 23 de noviembre, en el noroccidente de Bogotá se presentó un confuso hecho que acabó con la vida de Álvaro Calderón, un hombre de 31 a quien las autoridades abatieron porque supuestamente era un ladrón.

Los hechos se presentaron en el barrio Suba la Gaitana, lugar donde se dieron algunos disturbios durante la noche del jueves, 24 de noviembre, pues amigos y familiares de Álvaro le piden a las autoridades alguna explicación, pues le dispararon y murió acusado de ser ladrón, pero su esposa dice todo lo contrario.

Según informó el Ojo de la Noche, la familia explica que el fallecido estaba llegando a su casa cuando se vio en medio de un cruce de disparos, todo por un hurto con el que se cruzó y allí terminó herido a mano de los policías que atendieron la situación.

Pero, según las autoridades, Álvaro era uno de los ladrones e hirió a una persona, razón por la que le habrían disparado y causado su muerte.

"Mi marido no era un perro, que den la cara, que digan por qué lo mataron. Por qué si lo tenían en el pavimento, por qué no lo esposaron y lo trajeron, si miren el semáforo donde lo mataron. Por qué si estaban a unos 'metricos' por que no lo esposaron y judicializaron, si era un fletero o si tenía arma", declaró al Ojo de la Noche la mujer del fallecido.

En el lugar tuvo que hacer presencia el escuadrón antidisturbios para evitar una situación mayor con la ciudadanía.