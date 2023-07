El general (r) Jorge Luis Vargas se lanza a la Alcaldía de Bogotá

El general (r) Jorge Luis Vargas llegó a las instalaciones de la Registraduría Nacional para inscribir su candidatura a la Alcaldía de Bogotá por Cambio Radical.

Vargas fue comandante de la Policía Nacional Policía Nacional durante el Gobierno del expresidente Iván Duque. Al general le fue concedido el aval y este sábado, 29 de julio, inscribió su candidatura en carrera a la Alcaldía de cara a las elecciones del próximo 29 de octubre.

“Acepté por la seguridad en Bogotá . No podemos permitir que se siga deteriorando. La vamos a recuperar. Bogotá no tiene miedo, Bogotá no se rinde, no tenemos miedo para recuperar la seguridad. Tengo una trayectoria de 38 años de servicio en grandes operaciones y seguridad ciudadana”, dijo Vargas.

Además, habló de la seguridad y de su experiencia en tema de orden público, Vargas llegó a la Registraduría acompañado de varios adeptos, de concejales de este partido en Bogotá y también de David Luna.

El alto oficial se sumó a la lista de candidatos a uno de los cargos más importantes del país: ser alcalde de Bogotá. Los nombres Gustavo Bolívar, Juan Daniel Oviedo, Rodrigo Lara, Carlos Galán y Diego Molano, serán la opción de los capitalinos para su mandatario.

#EnDesarrollo A esta hora llega a la Registraduría el general (r) Jorge Luis Vargas para inscribir su candidatura a la alcaldía de Bogotá por Cambio Radical pic.twitter.com/YgadlpCvdz — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) July 29, 2023

¿Quién es el general (r) Jorge Luis Vargas?

El general Jorge Luis Vargas es un destacado oficial de la Policía Nacional con una amplia trayectoria en el ámbito de la inteligencia y seguridad en Colombia. Nació en Bucaramanga hace 56 años y desde temprana edad demostró su vocación por el servicio público. A los 18 años, ingresó a la prestigiosa Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander, donde inició su formación como líder policial.

A lo largo de su carrera, el general Vargas ha ocupado importantes cargos, siendo el director de la Policía Nacional uno de los más destacados. Su conocimiento y experiencia en el campo de la inteligencia lo han convertido en uno de los oficiales más experimentados y respetados del país.

Además de su brillante carrera en la policía, el general Vargas también ha cultivado su formación académica. Se graduó como administrador de empresas y ha realizado estudios especializados en resolución de conflictos y seguridad integral. Además, cuenta con un magíster en Seguridad Pública, lo que evidencia su dedicación al aprendizaje constante y la búsqueda de mejores estrategias para garantizar la protección de la sociedad.

A lo largo de sus más de 35 años de servicio, el general Vargas ha liderado y participado en diversas operaciones cruciales para combatir el crimen en Colombia. Su participación en la operación Agamenón, enfocada en enfrentar al Clan del Golfo, fue fundamental para la desarticulación de una de las redes criminales más peligrosas del país. Esta operación culminó con la captura de Dairo Antonio Úsuga el 23 de octubre de 2021, un importante logro en la lucha contra el crimen organizado.

Además de su destacado trabajo profesional, el general Vargas también es un hombre comprometido con su familia. Es casado y tiene dos hijos, lo que demuestra que ha sabido equilibrar sus responsabilidades profesionales con su vida personal.

Finalmente, el general Jorge Luis Vargas es un líder en la institución con una trayectoria ejemplar en el campo de la inteligencia y la seguridad en Colombia. Su valiosa experiencia y logros han contribuido significativamente a la lucha contra el crimen y la protección de los ciudadanos.

