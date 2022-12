En centros estéticos no pueden aplicar inyecciones: Secretaría de salud

no existe un control real sobre los centros de estética y las malas prácticas en cirugías estéticas.

More señaló que los servicios de estética son manejados por esteticistas y cosmetólogos, más no por profesionales de la salud, lo que quiere decir que no están autorizados para realizar procedimientos quirúrgicos, aplicar inyecciones, ni utilizar tecnología láser.

“Solo se pueden realizar procedimientos como la depilación, utilizar rayos infrarrojos, presión positiva pero no negativa”, afirmó.

Lo que sí se puede realizar en los centros de estética, según More, son masajes, aplicación de cremas, y ultrasonidos.