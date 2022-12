En el Distrito también existe mermelada: Vargas Lleras por aprobación de valorización

En su más reciente columna de opinión en el diario El Tiempo, el excandidato presidencial Germán Vargas Lleras, que había solicitado con anterioridad a la bancada de Cambio Radical en el Concejo de Bogotá, no apoyar la valorización, dijo que en el Distrito también “hay mermelada”.



"Se aprobó la valorización en el Concejo de Bogotá. Resulta claro que en el Distrito también existe 'mermelada", escribió.



A esto, el concejal Emel Rojas, que apoyo la valorización en el concejo reaccionó afirmando: "Yo creo que eso es una cosa que no es seria. Lo serio es verificar cómo estaba planteado el proyecto y la verdad hay que entender que Cambio Radical fue el que hizo la ponencia para primer debate, solicitó las modificaciones el año pasado y en la ponencia del primer debate nos convencieron los argumentos de Cambio Radical para votarla a favor, ahí está un concejal de Cambio Radical presentando esta ponencia, fue aprobada en primer debate, presenta la ponencia para segundo debate y nos convencen los señores de Cambio Radical que tenemos que votar y luego el doctor Vargas Lleras dice que hay mermelada, no, lo que falta es un poco de profundidad en su apreciación".



La bancada de Cambio Radical parece haber quedado divida después de la aprobación de la valorización. De los nueve concejales de este partido político, solo tres le hicieron caso.







Publicidad