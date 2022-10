¿En qué consisten los frentes de seguridad motorizados en el norte de Bogotá?

Carlos Ossa, presidente de Corpochicó, habló en Mañanas BLU sobre el plan de construir frentes motorizados privados en el barrio Chicó, al norte de Bogotá, para contrarrestar la inseguridad y la delincuencia que golpea este sector de la capital.

“Esta idea viene desde hace dos años y nace por los altos índices de delincuencia en los barrios Chicó y La Cabrera. Esto nos llevó a que debíamos ayudarnos entre nosotros mismos (…) Nuestros niños llegaban de estudiar y los robaban, había saqueos a apartamentos, el fleteo y los atracos eran constantes”, aseguró.

Aseguró que antes de implementar este modelo de frentes motorizados agotaron otras alternativas como sirenas, cámaras de seguridad, pitos entre edificios; “todo en coordinación con la Policía”.

“En moto, en estos momentos, hay una sola persona que va a estar observando y mirando qué evento puede estar ocurriendo dentro del área. Indudablemente este hombre está armado porque estamos poniendo una vigilancia móvil externa. Se trata de una persona cada 8 horas y las 24 horas (para un total de tres personas diarias)”, dijo.

Asimismo, manifestó que con esto están ayudando a la misma Policía a cuidar y proteger a los habitantes del sector de las acciones criminales de bandas organizadas o delincuencia común.

“Con la Policía montamos el proyecto, esto no está montado individualmente ni los vecinos nos estamos armando. Nosotros no queremos hacer nada ilegal y tenemos el respaldo del Gobierno de Bogotá (…) Este no es el primer frente de seguridad, esto ha funcionado en Usaquén y otros lados”, añadió.

Explicó que esto es muy diferente a las Convivir porque a estas las armaron otro tipo de grupos y terminaron distorsionándose, en cambio, precisó, aquí hay un “acompañamiento” a la Policía del cuadrante, que son quienes “se encargarán de hacer justicia”.

Por su parte, Miguel Uribe, secretario de Gobierno de Bogotá, aseguró en BLU Radio que hay un malentendido en el término porque “aquí no hay patrullaje”.

“La Superintendencia de Vigilancia establece vigilancia móvil y es lo que está planteando esta asociación. Será la superintendencia la que determine si esto se ajusta o no a la legalidad. Pero evidentemente no es patrullaje, porque este solo lo puede hacer la Policía”, dijo.

El funcionario del Distrito manifestó que la vigilancia móvil está permitida por la ley, pero esta no puede tomar justicia por su propia mano, como si lo podría hacer un patrullaje como el de las autoridades.

“Es un apoyo para la seguridad, teniendo en cuenta que tenemos redes de apoyo entre empresas de vigilancia y la Policía. Esto no solo funciona en esta zona, sino en toda Bogotá”, argumentó.

“Promovemos los frentes de seguridad. Estos existen hacen muchos años y son esfuerzos comunitarios de ciudadanos activos que participan para mejorar la capacidad de respuesta de las autoridades”, puntualizó.

Uribe fue enfático en mencionar que en ninguna circunstancia la administración va a apoyar algo que esté fuera de la ley y que consista en tomar la justicia por mano propia, algo que, aseguró, no sucede con estos frentes en el barrio Chicó, que calificó como “esfuerzos legítimos” para ayudar a las autoridades a reducir las tasas de hurtos y crímenes en la ciudad.