¿Es posible que ya no haya revocatoria de Peñalosa?

La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) negó la ponencia presentada este miércoles por la magistrada Ángela Hernández mediante la cual sostenía la tesis de que esa corporación no tiene la competencia para revisar los procesos de revocatoria de mandatos de mandatarios locales del país, dentro del estudio del caso del alcalde Enrique Peñalosa.



A propósito, el magistrado Armando Novoa, integrante del Consejo Nacional Electoral, CNE, dijo que la mayoría de la sala se apartó de esta posición debido a que el tribunal reivindica para sí un control integral de estos procesos, tanto en los aspectos formales como de las razones para inscribir estas iniciativas.



“Esa última discusión se resolvió provisionalmente, pero la decisión fuerte se adoptará cuando el doctor Emiliano Rivera lleve un proyecto de fondo”, explicó.



En ese sentido, Novoa dijo que el reglamento del Consejo no establece un término perentorio, pero dada la trascendencia del hecho se supone que el magistrado Rivera lo hará lo más pronto posible.



Mientras tanto, según dijo el magistrado, el proceso de revocatoria sigue su curso porque no hay una decisión ni administrativa ni judicial que ordene suspender la misma.