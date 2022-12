Esperan pruebas para saber qué generó intoxicación de 50 niños del Claustro Moderno

El rector del colegio Claustro Moderno, Jorge Alejandro Medellín, aseguró que siguen a la espera de los resultados de las muestras tomadas para saber que habría ocasionado la intoxicación de 50 niños de la institución.



Aseguró que las autoridades investigan los alimentos, el agua o el estado de salud de algunos menores para poder determinar con exactitud qué fue lo que ocurrió y por qué resultaron intoxicados los menores.



“Estamos verificando la fuente con las autoridades, la Secretaria de Salud, el Hospital de Usaquén y la Secretaría de Ambiente”, señaló el rector.



Lo que ha llamado la atención de las autoridades y del mismo rector, es que no todos los niños consumen los alimentos suministrados por el colegio y no todos consumieron agua de los grifos de la institución.



Además, indicó que dentro de las hipótesis que se han contemplado también está la posibilidad de la propagación de una virosis.



Sobre la salud de los pequeños, el rector dijo que 32 menores siguen hospitalizados y que no hay ningún caso que revista de gravedad, sin embargo, aclaró que tanto el colegio como las autoridades siguen de cerca la evolución de cada uno de los afectados.

Publicidad