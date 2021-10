¿Está la suya? Policía de Bogotá recuperó bicicletas robadas y busca a los propietarios

Durante los planes de registro y control de la Policía de Bogotá fueron recuperadas varias bicicletas robadas. Por esta razón, la institución indicó un numero de celular para que los propietarios se comuniquen y las recuperen.

El llamado lo hizo el general Eliécer Camacho, a través de su cuenta de Twitter: “En planes de registro y control fueron recuperadas las siguientes bicicletas. Si usted es propietario puede comunicarse al 350 215 0306”.

Si usted es propietario de alguna de las bicicletas llamar al 3402150306 pic.twitter.com/YOIMsdMAgR — Brigadier General Eliecér Camacho Jiménez (@PoliciaBogota) October 17, 2021

El capitán Miguel Ángel Valencia, comandante del grupo de ciclorrutas de la Policía de Bogotá, explicó que el llamado a los propietarios se hace porque las bicicletas no se encuentran registradas. “Esas bicicletas no se encuentran registradas, por lo que no se tienen propietarios; se están buscando para hacer la entrega”, señaló.

Por lo anterior, desde la Secretaría de Seguridad se reiteró la importancia de registrar las bicicletas, ya que permite asociarlas con los datos personales de los ciudadanos. Además, facilita a los ciclistas demostrar la propiedad de su vehículo ante un posible hurto.