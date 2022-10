Estamos buscando que Tranzit no entre en liquidación judicial: SuperSociedades

El superintendente de Sociedades, Francisco Reyes, explicó la posibilidad de recuperar Tranzit, una de las empresas operadoras del SITP que esto momento se encuentra en riesgo de entrar en proceso de liquidación judicial.



“Esta compañía ha entrado en un proceso de reestructuración empresarial que no es propiamente una quiebra y pretende que se recupere la unidad de explotación económica como fuente generadora de empleo y riqueza y para ese efecto se trata de lograr un acuerdo entre la empresa y sus acreedores que permita refinanciar sus deudas y salir adelante si es posible”, aseguró el funcionario.



Reyes enfatizó que Tranzit ha tenido problemas con el sistema del SITP Provisional, pues la empresa asegura que no está debidamente integrado con la operación de las rutas y que han tenido problemas de administración y de flujo de caja, además de endeudamiento financiero que los ha desbordado y la ha puesto en imposibilidad de cubrir obligaciones.



“Esto es algo que viene ocurriendo en otras compañías como Egobus y Coobus que también son operadores del SITP y que ya iniciaron un proceso de liquidación judicial”, resaltó.



El superintendente reveló que se está tratando de calcular cuál es la dimensión del problema y que se procurará recuperar las empresas que se pueda y liquidar las que no.