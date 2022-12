Excluyendo hospitales y SuperCades, funcionarios tendrán día cívico: Alcaldía

El alcalde mayor de Bogotá Gustavo Petro, a través de su cuenta de Twitter, anunció que el próximo 9 de abril será día cívico para todas las entidades distritales y colegios públicos en la capital, esto por la marcha de La Paz, que conmemora el Día Internacional de las Víctimas.

Respecto a la medida, Martha Lucía Zamora, secretaria General de la Alcaldía de Bogotá, afirmó que el “la semana pasada el alcalde firmó el decreto que confirma esta iniciativa y esto ya se encuentra publicado para el conocimiento de toda la ciudadanía”.

En principio, quienes tendrán permiso para no trabajar ese día serán “los servidores públicos vinculados a la Alcaldía Mayor, pero este es un decreto que orienta a las autoridades y el sector privado para autorizar a sus funcionarios y trabajadores la posibilidad de asistir a una movilización prevista para este día, en apoyo a la paz y la reconciliación”, añadió.

Zamora no confirmó que el 9 de abril cesara también la atención en los despachos distritales, por el contrario, afirmó que “en algunas dependencias del distrito tenemos una función absolutamente obligatoria, por esa razón, por ejemplo, los hospitales del distrito, bomberos y Supercades de atención al ciudadano, se mantendrá el mínimo de presencia para no afectar los servicios prestados (…) En lo demás, los funcionarios pueden asistir a la convocatoria de la marcha”.

Además, estudiantes de colegios distritales “manifestaron su interés de acudir ese día a la movilización”, razón por la que no tendrán clases.

Zamora anunció también que este martes 17 de marzo se reunirá con la presidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá, para dejar en claro al sector privado que “la idea es que este tipo de decreto no sea una imposición sino una orientación para que la ciudadanía entera considere que la importancia de poder acudir a esta convocatoria. Puede que no suceda, pero en la medida de lo posible, quienes quieran acudir tendrían la tranquilidad que eso no les representará ningún tipo de sanción, sino por el contrario es una forma de aportar a la consecución de la paz”.

Por otro lado, la secretaria General de la Alcaldía dijo sobre la entrega de la licitación para reforzar la estructura de la Plaza de Toros La Santamaría que “se presentaron ofertas, pero en el transcurso de la audiencia se presentaron algunas situaciones que requieren ser verificadas, documentos que deben ser valorados por la administración, como así lo establece la ley 80. Por esa razón, documentos que fueron presentados como la necesidad de subsanar algunas peticiones por parte de la administración, se suspendió la audiencia para continuarla a las 4 de la tarde de este mismo lunes”.