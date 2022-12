Ferretería que vendió pechugas a $40 mil para niños pobres es una empresa “fantasma”

Publicidad





El fin de semana pasado, BLU Radio reveló que la empresa que vendió pechugas a 40 mil pesos para el Programa de Alimentación Escolar, PAE, en Cartagena era una ferretería.



Así de deduce del certificado de Cámara de Comercio de Cartagena, en el que la supuesta compañía aparece con el nombre de Comercializadora La Nueva Esperanza S.A.S.

De acuerdo con el documento, la empresa tiene como actividad principal el “comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados” y estaba ubicada en la avenida Pedro Romero sector Alcibia 30-31.



Este lunes, BLU Radio visitó el sector y corroboró que la empresa como tal no existe y que los habitantes de la zona no recuerdan que haya existido.



“Vivo aquí en La María y trabajo en la vía. Hasta ahora que me entero de eso”, dijo un vecino.

Publicidad

Publicidad

Publicidad



Esta es una de las fotos que tuvo acceso BLU Radio que evidencia el estado de los alimentos: