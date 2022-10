Gigantesco hueco se ‘tragó’ un carro en Bogotá

Un gigantesco hueco se ‘tragó’ un carro en la Avenida Boyacá, justo después del puente de La Sevillana, en el sur de Bogotá.



Según narró el conductor del vehículo, él transitaba por el carril central de la vía cuando el terreno empezó a agrietarse.



“Venía circulando normalmente y no me lo esperaba. Traía una velocidad normal y el hueco se abrió, me alcancé a bajar y ahí el hueco terminó de abrirse”, dijo.



Al parecer, el hueco se abrió por una fuga de agua subterránea ocasionada por los trabajos que realiza en la zona la empresa de acueducto y alcantarillado.

