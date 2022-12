Gimnasio Castillo podría perder licencia de funcionamiento de manera definitiva

El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, explicó en entrevista con Vive Bogotá de Blu Radio que el Colegio Gimnasio Castillo Campestre, donde estudiaba Sergio Urrego, fue sancionado por seis cargos, entre los cuales está que no cuenta con reglamento interno, el caso de Urrego no fue puesto en conocimiento y no se activó la ruta de atención, el manual de convivencia necesita ajustes profundos, entre otros.



“Se sancionó con una multa de 32 millones de pesos porque el colegio estableció un bono llamado de solidaridad, es un cobro adicional que no está permitido. La sanción consiste en 6 meses de suspensión de la licencia de funcionamiento provisional, se nombra una interventora que ya fue nombrada, cumplir con todos los requisitos del manual de convivencia. Si en los 6 meses no cumple con esos requisitos podrá perder la licencia de manera definitiva”, señalo Cruz.



El gobernador aseguró que las investigaciones al interior de la institución se adelantaban incluso meses antes de que se presentara el caso de Sergio Urrego y señaló que si el colegio pierde la licencia de forma definitiva, los estudiantes tendrán que ser traslados a otras instituciones.