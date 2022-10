Hasta 1.800% aumentó predial en barrios no legalizados del oriente de Bogotá

Habitantes de algunos barrios de los cerros orientales de Bogotá denuncian que a pesar de que sus predios no están legalizados, les aumentaron el impuesto predial en un 1800%, pasando en algunos casos de $64.000 a $1'275.000.



"Es irónico que estos barrios que ni siquiera han sido legalizados por el Distrito, tengan que pagar impuestos prediales hasta de 3 millones de pesos. La Secretaría de Hacienda en vez de cobrarles por vivienda, fueron catalogados como lotes de engorde”, afirmó la concejal del partido MIRA Gloria Stella Díaz, quien realizó la denuncia y está acompañando a los vecinos del sector.



La cabildante también resaltó que además que hay un fallo del Consejo de Estado que obliga al Distrito a legalizar estos barrios y a darles red de alcantarillado para tener sus servicios públicos y que aún no les han cumplido.



"Nosotros pagábamos antes 1 millón doscientos mil pesos por el impuesto predial, ahora nos llegó por 3 millones ochocientos mil y no entendemos cómo en vez de ayudarnos a legalizar el barrio y tener servicios públicos, nos están cobrando, casi que castigando con este aumento" dijo uno de los vecinos del municipio de la Calera.



Las secretarías de Hacienda y de Planeación están revisando estos casos ya que, al parecer, Catastro estos lotes como baldíos o ‘de engorde’ y no como viviendas.