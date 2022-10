Hay por lo menos 10 irregularidades en el proceso de revocatoria: defensa de Peñalosa

El proceso de revocatoria del mandato del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, tambalea luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ordenara este martes abrir una investigación, le formulara cargos y decretara la práctica de pruebas contra Gustavo Merchán Franco, el promotor de la iniciativa.



Según el CNE, un informe presentado por el Fondo Nacional de Financiación Política evidencia que Merchán Franco violó las "disposiciones que regulan la presentación de los estados contables de la campaña de recolección de apoyos y por la superación de topes de financiación".

Frente a esto, Mañanas BLU consultó a Humberto Sierra Porto, abogado defensor del alcalde Peñalosa, quien aseguró que desde un primer momento señalaron que existían unas deficiencias en la manera como está diseñada la revocatoria del mandato.

“Se instrumenta un mecanismo e participación ciudadana para hacer oposición. Esto no es un asunto de ciudadanos interesados o ciudadanos objetivos ajenos a intereses políticos. Esto fue financiado, entre otras cosas, por un partido político: el Polo Democrático”, dijo.

Explicó que fueron al menos 10 motivaciones “de la mayor importancia” por la que solicitaron la investigación al CNE.

“Los ingresos no se reportaron adecuadamente, había donaciones mediante celulares e internet que no aparecían registradas. Se menciona una donación de más de 2 mil millones que no tiene datos”, agregó.



Sierra Porto precisó que los promotores iniciaron la campaña antes de tiempo, lo que “está prohibido por la ley”.

“Todo ese tipo de irregularidades llevaron a nuestras denuncias. Si se permiten es porque hay un problema serio en la concepción de la democracia”, precisó.

