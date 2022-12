Hay que cambiar el método sobre cómo se abordan las manifestaciones: Claudia López

La recién posicionada alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en diálogo con BLU Radio, manifestó que no puede haber abusos de poder ni del Esmad ni de nadie durante las manifestaciones y añadió que trabajará en ello para garantizar el desarrollo de las mismas.

“Más que un guiño es que yo soy parte de esas mayorías. Yo he estado en esas marchas y comparto esas demandas. Más que hacer eco, es esa ciudadanía la que se está posicionando en la Alcaldía de Bogotá. Lo que nos están pidiendo es un cambio de era. ¿De verdad todavía estamos discutiendo sobre si debemos o no matarnos o no? ¿Sobre si debemos vivir en paz o no? Siento que los jóvenes nos están diciendo que los dejen entrar en la agenda del siglo XXI”, añadió.

La alcaldesa dijo que hay una relación directa entre el vandalismo y cómo arranca el diálogo social, por lo que enfatizó en que hay que cambiar el método y la forma de abordar el descontento social.

“En buena medida, entre más tensión previa, más ilegitimidad, más irrespetada se ha sentido la gente, porque el Gobierno, de entrada, sale, a estigmatizarlos, a mentir sobre sus motivaciones, a decir que son guerrilleros, o comunistas o que no tienen razones para protestar. Eso es casi un llamado para que las cosas terminen en vandalismo, eso caldea los ánimos”, indicó.

Escuche las declaraciones al respecto de Claudia López en Mañanas BLU:

