Hombre que ahorcó e incineró a niña en Magdalena “pensó que era un perro”

Cesar Cadena, abogado defensor de Adolfo Arrieta García, llamado ‘monstruo de Fundación’ y presunto homicida de la pequeña Génesis, relató lo que en audiencia alegó el sindicado sobre el atroz crimen.

“Él dice que no se acuerda y que entró la niña a la casa, pero que no sabe por qué la estaba ahorcando, pensó que era un perro”, señaló el abogado.

La audiencia de legalización de captura se cumplió este 29 de septiembre y el hombre no se allanó a los cargos de femicidio agravado que le imputaron.

Por el crimen de la pequeña Génesis, Adolfo Arrieta podría recibir una condena de 50 años de cárcel, según su abogado.

El dolor de una familia

La familia y vecinos de la pequeña de 9 años manifestaron que nunca tuvieron problemas con este hombre y que siempre se le vio solo.

“Nunca tuve problemas con él, ni la voz le conocía bien. Para mí la cárcel no es el castigo porque así le den 100 años no se me va a quitar este dolor”, afirmó Yeimy Vizcaíno, madre de la niña.

Los vecinos repudiaron el hecho y no se explican por qué la pequeña fue asesinada con ese nivel de barbarie.

La comunidad ha adelantado marchas para rechazar el crimen.