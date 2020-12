Horarios para disfrutar de los recorridos y la iluminación del Jardín Botánico de Bogotá

El Jardín Botánico de Bogotá amplió sus horarios para que sus visitantes puedan disfrutar de la decoración navideña, según informó la Alcaldía de Bogotá.

De acuerdo con la información, en el horario de las 5:30 p.m. y hasta las 8:00 p.m, el jardín ofrecerá recorridos guiados y trayectos que tendrán una duración máxima de 60 minutos, por grupos que no deben superar las 20 personas.

El costo de las boletas es el siguiente:

Adultos: 3.500 pesos

Niños: 1.800 pesos.

Adultos mayores de 60 años o menores de 3 años no pagan

Los visitantes deberán hacer una inscripción previa en la página http://www.jbb.gov.co/

El organismo informó que si las condiciones del clima no resultan favorables en los próximos días, algunos de los recorridos guiados por el Jardín Botánico deberán ser cancelados para evitar cualquier tipo de emergencia.

"El Jardín Botánico estará cerrado el 25 de diciembre de 2020 y el 1 de enero de 2021. Esta iniciativa de visitas en la noche irá hasta la segunda semana de enero. La jornada diurna será la habitual, desde las 9:00 a.m. hasta las 3:00 p.m., con rondas que duran cerca de dos horas. Para el caso de los circuitos nocturnos, estos tendrán una duración máxima de 60 minutos por grupos que no podrán superar las 20 personas. La temática para este año está relacionada con las especies utilizadas para los adornos navideños. Se explicará, entre otros aspectos, la importancia del musgo para los ecosistemas y por qué no debe ser usado para decorar pesebres", dice un comunicado del Jardín Botánico