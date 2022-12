Hugo Ospina promete vender su taxi, comprarse un Audi y estudiar inglés

El líder de los taxistas en Bogotá Hugo Ospina prometió en entrevista con Vive Bogotá de BLU Radio que venderá su taxi, “un zapatico con 650.000 kilómetros”, y comprará un Audi a4, estudiará inglés y prestará el servicio de lujo en la capital.



“Yo tengo un zapatico, muy buen carro, ya le tengo 650.000 kilómetros, no me molesta para nada, pero lo voy a chatarrizar y me voy a comprar un Audi a4, voy a capacitarme y voy a estudiar inglés para poder prestar un servicio verdaderamente”, manifestó Ospina.



Además, invitó “a todas las empresas tecnológicas a que se constituyan como empresas y compitan en igualdad de condiciones”.



Según Ospina, los nuevos taxis de lujo garantizarán un buen servicio con una calificación en la App, pues deberán tener un mínimo de estrellas para poder trabajar.



“Si un taxista comete alguna infracción, un mal comportamiento en la vía, este conductor no va a poder manejar ni básico, ni Premium ni de lujo, queda expulsado de todas las empresas de taxi, como a su vez le van a suspender la licencia de conducción por mal comportamiento en la vía”, añadió.



El servicio de lujo tendría un costo de 5.000 pesos adicionales a lo que marque el taxímetro, según Ospina.



