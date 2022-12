IDU no ha emitido solicitud para energizar el deprimido de la 94

La empresa informó que sin esta solicitud no se puede verificar las obras y si estas cumplen técnicamente para su funcionamiento, Codensa mediante un comunicado dijo que cada vez que existen fallas eléctricas en algún punto de la ciudad, la persona afectada debe notificarlo, y éste no ha sido el caso del distrito con la obra del deprimido de la 94.



Según informó la empresa, una vez se reciban las obras con la debida certificación RETIE, exigida por el Gobierno y emitida por un tercero, Codensa pondrá la celeridad requerida para hacer verificar que las obras cumplan con las especificaciones técnicas necesarias para la conexión definitiva al sistema de energía de la ciudad.



El IDU, por su parte, respondió en una misiva que en este momento se están haciendo las diligencias para entregar el documento a la empresa energía.



Los certificadores la semana pasada estuvieron en la obra revisando y avalando, y hoy están diligenciando el documento a radicar en Codensa, el contratista con el interventor hacen ese documento: se llama la solicitud del recibo de obra. No lo hace el IDU, pero debe estar proyectándose esta semana.



Por último, Codensa dijo que ha respondido a todos los requerimientos del distrito, y que el último pedido por parte del IDU fue en el pasado mes de marzo, en donde se solicitó conectar el alumbrado público de manera provisional.