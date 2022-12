Inseguridad, microtráfico y trancones: alcaldesa de Usaquén responde

La alcaldesa de la localidad primera, Usaquén, Julieta Naranjo, quien está en el cargo desde el 13 de abril de 2012, respondió en Vive Bogotá de Blu Radio preguntas sobre su gestión en medio del balance de la Bogotá Humana.



Naranjo es abogada de la Universidad de Los Andes, especialista en derecho comercial y financiero y tiene amplia experiencia en el sector público, trabajando en empresas como la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, TransMilenio, Banco Agrario de Colombia e Instituto de Desarrollo Urbano. Lea también: Mujer dio a luz en un CAI de la localidad de Usaquén, Bogotá



Dentro de sus principales objetivos están la formación deportiva, artística y cultural, además de la atención de los conflictos sociales y ambientales en la localidad, ubicada al nororiente de Bogotá. Lea también: Menor de 8 años lideraría pandilla en Usaquén



La localidad cuenta con más de 500.000 habitantes entre los estrados del 1 al 6.



SEGURIDAD:



Sobre este tema, la alcaldesa Naranjo aseguró que se encuentran trabajando de la mano con la Policía Metropolitana, argumentando que “no es un aspecto para que se le deje solo a las autoridades”.



Explicó que ya pusieron en marcha frentes de seguridad para disminuir los delitos en la zona.



“Cuando los delincuentes ven que no hay comunidades para apoyar la seguridad, actúan con más tranquilidad”, comentó.



La iniciativa consiste en lograr un intercambio de datos entre los vecinos “para estar alerta y tener una comunicación constante con los vecinos por si hay algún movimiento extraño”.



Se creó un grupo de WhatsApp en el que todos los vecinos pueden mantener constante contacto.



“La idea es organizarnos entre la comunidad y luego plantearle al cuadrante tener vínculos más cercanos y contacto permanente”, finalizó.



PRESENCIA DE BANDAS CRIMINALES:



Luego de varios homicidios en meses pasados, presuntamente por enfrentamientos entre bandas criminales, la alcaldesa de Usaquén aseguró que las bandas de Los Pascuales y de Los Luisitos fueron desarticuladas.



Sin embargo, aceptó que se siguen presentando problemas de venta de estupefacientes, principalmente en los parques del sector.



“Sí tenemos problemas de microtráfico en varios parques y para eso estamos haciendo un trabajo conjunto con CTI y Policía para erradicar este mal”, enfatizó.



PROBLEMAS VIALES:



Luego de las recientes quejas en Vive Bogotá de Blu Radio de constantes trancones y dificultades viales, la alcaldesa de Usaquén, Julieta Naranjo, aseguró que en trabajo conjunto con la Policía hacen constantes operativos.



“Con la Policía Metropolitana venimos haciendo operativos contantemente para evitar que los vehículos se parqueen en lugares prohibidos y generen mayores trancones. Se han impuesto más de 2.650 comparendos este año”, manifestó.



PREGUNTAS DE OYENTES:



Lorena Arboleda Ramírez, habitante de Cedritos, preguntó:



“La malla vial de la calle 147 desde la Autopista a la 7ma y de la carrera 15 de la 134 a la 151 está en muy mal estado y afecta la movilidad. Los carros no avanzan por no meterse a los huecos y deben esperar varios cambios de semáforos para avanzar”.



“El arreglo de las vías aledañas al parque (calle 137 carreras 19A a 20 y Calle 135 entre Carreras 22 y 23) que se encuentran totalmente destruidas, el argumento de la señora alcaldesa ha sido que las obras solamente se programan en los Cabildos Comunales, y que estas vías no quedaron incluidas, pero solamente se realizó un cabildo comunal a finales del 2012 o comienzos del 2013 y no se ha vuelto a realizar ningún otro, por lo que no hay respuesta a la reparación de estas vías”.



En ese sentido, la alcaldesa Julieta Naranjo dijo que para 2015 dispusieron de un presupuesto de 10.000 millones de pesos para intervenir 316 segmentos de vías.



“Con 10.000 millones de pesos vamos a intervenir las vías que no quedaron priorizadas pero es necesaria la intervención (…) sin embargo, aclaremos que en las vías arteriales, le corresponde al IDU y no a la Alcaldía Local”, finalizó.