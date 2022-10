Invertiremos $600 mil millones en mantenimiento de tuberías en Bogotá: Peñalosa

El alcalde Enrique Peñalosa habló en Mañanas BLU sobre la situación de la malla vial en Bogotá y los problemas de movilidad que generó el gigantesco hueco de la Avenida Boyacá con calle 43 sur.



“Tengo que felicitar a los equipos de IDU, del Acueducto, de Gas Natural, de la Unidad de Mantenimiento Vial y de la ETB porque en 46 horas se tapó este hueco que era tan gigante como un edificio de dos metros de profundidad y se restableció el paso en la Boyacá”, sostuvo.



Explicó que este inmenso cráter se generó por una filtración de un tubo viejo, de aproximadamente 50 años, del Acueducto.



Reveló que el Distrito está haciendo un programa de mantenimiento de tuberías por 600 mil millones de pesos en los próximos tres años para reducir este tipo de problemáticas en la capital del país.



Asimismo, comentó que el IDU está realizando mantenimientos de los diferentes huecos en Bogotá. “Esto nunca ha sido nunca así y esperamos que los ciudadanos empiecen a ver las mejoras”.



“Nos han estado hablando de otros huecos muy grandes, no de la misma proporción, y esperamos solucionarlos lo más pronto posible”, puntualizó.



Fallo de la Corte sobre el Código de Policía



Frente al fallo de la Corte Constitucional sobre el Código de Policía y en especial sobre el manejo del espacio público en Bogotá, Peñalosa manifestó que “el espacio público ordenado es indispensable para la seguridad”.



“Hemos hecho un esfuerzo muy grande para mejorar la iluminación y el espacio público en Bogotá”, dijo.



Finalmente, el mandatario de los capitalinos sostuvo que el Distrito está haciendo esfuerzos para reubicar a los vendedores informales y así ir mejorando de a poco el espacio de la ciudad.



“¿Por qué es menos importante el espacio peatonal que el espacio de los carros? Yo no me imagino un vendedor en medio de una vía importante. El espacio de los peatones es igual de importante que el vial”, agregó.