Investigan construcción de sede de la Alcaldía Local de Teusaquillo por 26.000 millones

La Contraloría de Bogotá abrirá investigación contra los últimos seis alcaldes locales de Teusaquillo, por la construcción de la nueva sede de esa alcaldía en la que se invirtieron 26 mil millones de pesos.

Luego de concluir una indagación preliminar al contrato de obra para la construcción de la sede de la alcaldía local de Teusaquillo, la Dirección de Reacción Inmediata de la Contraloría pidió a la Delegada de Responsabilidad Fiscal abrir un proceso formal contra los seis últimos alcaldes locales, presuntos responsables de un detrimento patrimonial de 26.000 millones de pesos.

Publicidad

De acuerdo con la indagación preliminar conocida por BLU Radio, hubo un incumplimiento de las obligaciones del contratista CONSORCIO JR Sede, del cual conocieron los alcaldes desde el 2017 a la fecha, entre los que se encuentran Julián Rodrigo Bernal Jaimes, Yuli Esmeralda Hernández, Luisa Fernanda López, Cornelia Nisperuza, Ana Pinzón y José Rafael Vecino, así como también a 10 funcionarios y ex funcionarios de esa alcaldía local.

Lea también:

Dice la contraloría en su inspección, que la construcción de la nueva sede inicialmente fue contratada por un monto de 23.700 millones, pero con las adiciones que ha tenido, los arrendamientos que ha tenido que pagar mientras se entregan las obras, el daño patrimonial supera los 26.000 millones de pesos.

Por eso, la Contraloría llamará a versión libre a estos ex funcionarios para que respondan por qué no se cumplió con las obras en los tiempos fijados y evaluará si les abre o no un proceso de responsabilidad fiscal. Al mismo tiempo se dio traslado a la Personería de Bogotá del hallazgo para que abra una investigación disciplinaria contra estas personas.