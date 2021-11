Karma inmediato: ladrones en taxi se estrellaron contra una casa después de robar a ciclista

Como justicia divina fue calificado el choque de un taxi contra una vivienda en el barrio Laurel de la localidad de Engativá, occidente de Bogotá. Resulta que en el interior del vehículo iban cuatro delincuentes que recién robaban a un ciclista.

“Llegué a la casa y entrando con la bicicleta sentí un leñazo en la espalda. Dos personas, uno me jaló la bicicleta, yo no la solté, y el otro me mandó la puñalada al pecho; pegué el salto y ellos salieron con la bicicleta. (…) Como a cuatro cuadras se estrellaron en una casa”, dijo al Ojo de la noche la víctima del hurto.

Sin embargo, los delincuentes escaparon, dejando el taxi en el lugar. Según vecinos que vieron el choque, dos de estas personas huyeron heridas.

Por otro lado, un ‘rompevidrios’ fue capturado por la Policía luego de que fuera atropellado por un conductor al que pretendía hurtar. Este delincuente terminó encima del capó y fue arrastrado por varias cuadras.

Escuche el informe completo del Ojo de la noche en Mañanas BLU: