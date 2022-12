“La actitud de Claudia López ha sido bastante gaminezca”: Felipe Zuleta

El periodista Felipe Zuleta criticó en Mañanas BLU la actitud que ha asumido la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en su lucha por la entrega de ventiladores que prometió el Gobierno para atender la emergencia del COVID-19.

“A mí me ha parecido, y lo digo con respeto, he escrito columnas elogiándola, pero en este episodio de los últimos cinco días, me parece que la actitud ha sido bastante gaminezca, deja mucho que desear. En la primera entrevista que le hicimos este año, recién posesionada como alcaldesa, su tono fue respetuoso. Cuatro meses después salió la Claudia López que es”, dijo.

Mientras tanto, Héctor Riveros considera que la alcaldesa hizo un reclamo en unos tonos, en unos términos, que él no comparte, pero dio resultado.

“A veces toca dar durito porque la alcaldesa venía pidiendo unos respiradores hace un tiempo. No creo que el Gobierno actúe de mala fe. El Gobierno ha hecho lo correcto”, dijo.

De otro lado, Luz María Sierra opinó que la alcaldesa no tenía por qué salir a decir frases en contra de Duque y el Gobierno y que no era necesario asumir esa actitud.

“¿Por qué tenía que decir que Duque se estaba guardando en su palacio? Ella efectivamente está jugando a hacer un papel político para ella. Está en plan de confundir y de poner al Gobierno contra la pared para aparecer ella como la que hizo cosas”, manifestó.

Finalmente, Consuelo Araujo dijo que la reunión con el ministro de Salud, que se llevó a cabo el martes, estaba programada desde antes y no se desarrollo por la presión de López.

