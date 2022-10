La controversia de los buses eléctricos para Transmilenio en Bogotá

El planteamiento del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, sobre la dificultad de tener buses eléctricos en el sistema Transmilenio creó un debate frente a los beneficios ambientales y las finanzas de la ciudad a la hora de adquirir estos vehículos en la licitación que está en curso.

"Ensayamos un bus eléctrico, pero tuvimos muchos problemas. Primero, es una tecnología que no está lo suficientemente pulida; y segundo, tiene costos más altos, entonces no podemos aumentar la tarifa de los ciudadanos", dijo Peñalosa frente a la alternativa, haciendo referencia al bus que desde junio del año pasado circula por la ciudad.

Publicidad

Sin embargo, para Transmasivo, operador del sistema, la implementación de los vehículos eléctricos son una buena alternativa y luego de las pruebas los resultados son satisfactorios.

Vea aquí: Peñalosa plantea impuesto a carros particulares para subsidiar metro y Transmilenio

"La carga de pasajeros es de aproximadamente 160 personas, en hora pico entran más pasajeros y el bus ha respondido de buena manera en cualquier horario. La carga es de dos horas y se han hecho pruebas de carga satisfactorias. El bus se ha programado en recorridos de hasta 340 KMS, que equivale a 5 vueltas Suba-Usme. Hay un grupo de ingenieros mirando rendimiento, temperatura de los motores, etc", manifestó Valen Martínez, gerente de producción de la firma.

Por su parte, la empresa fabricante BYD con su representación en Colombia, relacionó el beneficio ambiental que estos vehículos le generarían a la capital del país.

Publicidad

"Partimos de las necesidades ambientales y la tipología que exige TM en Colombia. Es el primer bus 100% eléctrico piso alto. Hay más articulados eléctricos en el mundo, pero son piso bajo. Este es el único piso alto primero en el mundo", señaló Alberto Beltrán, gerente de la compañía en el país.

A su vez, Valen Martínez, encargado de monitorear las pruebas del bus eléctrico, indicó que el vehículo es eficiente y ha respondido a las capacidades que demanda el sistema masivo de transporte de Bogotá. "La carga tiene una eficiencia energética de 1.41 kilovatios por km recorrido. Una de las ventajas no es simplemente de la carga, sino que durante la operación recibe energía, es decir, al menos un 42% del consumo. Es una tecnología que permite casi que con una sola carga puede tener hasta 15 horas de operación", dijo.

Publicidad

"Cambiamos el esquema de negociación y lo convertimos en venta por KMS. Nosotros no estamos vendiendo buses sino KMS de operación. El costo total de posesión es el valor del bus más los mantenimientos durante un horizonte de tiempo de 10 años. Eso cuesta un bus. La conclusión final es que el bus eléctrico sale igual o un poco más abajo que el costo total de posesión de un bus diésel", recalcó Alberto Beltrán.

Le puede interesar: Lo que viene en la revocatoria de Peñalosa tras fallo del Tribunal de Cundinamarca

"No vemos que en los pliegos de cara a la licitación que viene y al cambio de flota que está por darse, por todos lados se mencionan los carros eléctricos, híbridos, a gas, diésel, Euro VI, pero a la hora de entrar en el análisis de un operador que quiera comprar una flota eléctrica se vuelve complejo. No está abierta la puerta para las nuevas tecnologías", agregó.

Mientras tanto, Fernando Rojas, experto en movilidad, indicó que la idea de Peñalosa es falta de apertura a posibilidades ambientalmente amigables.

Publicidad

"Hay alternativas, hay un bus a gas, uno eléctrico. Estamos en medio de una licitación y que importante sería que el alcalde en lugar de presentar obstáculos nos ayudara a marcar el camino que va a seguir en materia de transporte y no que nos condenara simplemente al uso de una tecnología. No he oído una sola propuesta del alcalde de reunirse con los candidatos presidenciales ni congresistas para tratar de encontrar financiación nacional o alternativas jurídicas que permitan que las nuevas tecnologías lleguen con menos costos y menos impactos para los usuarios. Desafortunadamente creo que es una visión un poco miope del alcalde que le va a hacer mucho daño a la ciudad", indicó Rojas.