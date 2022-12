La verdadera historia del joven músico multado en estación de TransMilenio

Sebastián García, joven estudiante de música, multado en una estación de TransMilenio por tocar su violín, dio su versión de lo ocurrido en Mañanas BLU.



Toda una controversia se desató en redes sociales entorno a una fotografía donde se ve el momento en que un joven, que se gana la vida tocando el violín en las calles bogotanas, fue multado por un uniformado de la Policía Nacional dentro de una estación de TransMilenio.



“Yo estaba tocando música clásica en la estación de Las Aguas y de un momento a otro llegó un policía y me dijo de forma grosera que recogiera mi instrumento que porque no podía estar ahí tocando”, señaló el joven de 20 años de edad.



Agregó que el uniformado le pidió el documento de identificación, a lo que él respondió negativamente porque días atrás estuvo en la UPJ y allí se quedaron con su cédula.



“Él (el policía) me dijo que me iba a hacer un comparendo. Me dijo, además, que era un acción pedagógica y que si no asistía al curso, me iban a reportar a Data Crédito porque se iba a convertir en una multa económica de 4 salarios mínimos”, mencionó García.



Asimismo, precisó que no le guarda ningún tipo de rencor al uniformado que le realizó el comparendo porque es consciente que él está cumpliendo con su deber.



Sebastián hace dos años salió del Ejército de prestar su servicio militar y gracias a su hermano y su gusto musical, él aprendió a tocar el violín y diariamente se gana su vida gracias a ello.



“Me gano entre 25 y 30 mil pesos por tocar el violín en la calle (…) Muchas veces salgo corriendo cuando veo a algún policía porque me da miedo”, puntualizó.



Por su parte, Daniel Mejía, secretario de Seguridad de Bogotá, sostuvo que fue un error la multa que recibió Sebastián.



“El alcalde lo reconoció. Fue un error. Se trata de un muchacho violinista que no está obstaculizando la entrada de la estación ni le está haciendo daño a nadie. No había razón para retirarlo ni para hacerle comparendo”, dijo.



Agregó que Peñalosa le pidió a la gerente de TransMilenio que designara unos lugares para este tipo de actividades.



“Hay ciertas actividades que por el contrario de dañar el ambiente, lo mejoran. Un muchacho tocando el violín, ¿qué más que eso para mejorar el ambiente en las estaciones de TransMilenio?”, comentó.



Finalmente, explicó que “el tema aquí se trata de reglamentación y de poner orden en las estaciones”.



