Implementarán estrategia de retenes en comunas de Barrancabermeja para reducir homicidios

Por ola de inseguridad, violencia y homicidios de Barrancabermeja, tras un consejo de seguridad, determinaron implementar la estrategia de retenes fijos en vías de las siete comunales de la ciudad. Se redoblará la seguridad con patrullajes del Ejército y se aumentará el monto de recompensas.

El Gobernador de Santander, Juvenal Diaz, le pidió a la Policía del Magdalena Medio, la Policía de Santander y la Quinta Brigada del Ejército hacer presencia en los puntos críticos de los barrios de Barrancabermeja, y que cambien de lugar constantemente para sorprender a los delincuentes como estrategia para reducir la ola de asesinatos.

“Queremos que el Ejército y la Policía unan sus fuerzas para brindarles seguridad y tranquilidad. Barrancabermeja se ha convertido en un ejemplo de trabajo mancomunado y por eso hemos pedido a los Comandantes de la Policía de Magdalena, Policía Metropolitana, Policía de Santander, la Quinta Brigada del Ejército Nacional que establezcamos en los diferentes barrios los sitios críticos donde debemos hacer presencia y que no sea rutinario, sino que estén cambiando para que los bandidos no sepan dónde van a estar y que no se presenten asesinatos, ni robos”, dijo el gobernador de Santander, Juvenal Díaz.



En lo que va de este año en Barrancabermeja han sido asesinadas 49 personas en medio de diferentes ataques sicariales.

El gobernador Díaz explicó que se necesita trabajar en cada uno de los barrios de Barrancabermeja donde se han diagnosticado problemas críticos para hacer campañas de pedagogía y atacar así las causas de la violencia y la delincuencia y agregó: “Esa violencia que le facilita a los grupos armados, a los delincuentes poder reclutar personas y es la falta de prevención, de capacitación, debemos llamar la atención de esos jóvenes para que no se dejen meter en ese mundo”.

Publicidad

En el marco de la estrategia de Acción Unificada y Seguridad Multidimensional de Santander, el alcalde de Barrancabermeja Jonathan Vásquez Gómez le solicitó al Gobernador Juvenal Díaz Mateus, recursos para la construcción de un Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo, C4, sistema que permitirá atender de forma casi que inmediata las emergencias y la seguridad en la ciudad.