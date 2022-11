Lanzan explosivo contra brigada del Ejército de Arauca

Supuestos guerrilleros del ELN lanzaron un artefacto explosivo contra la sede de la Brigada 18 de Arauca.



“Fue lanzado desde un monte que se encuentra en la parte posterior de las instalaciones. Este artefacto no ocasionó afectación del personal ni a nuestras instalaciones”, dijo el general Álvaro Pérez, comandante de la Fuerza de Tarea Quitrón.



El general señaló al ELN como responsable de este hecho, que ocurrió hacía las 11:30 de la noche del domingo.



Comunicado de la Fuerza de Tarea Quirón:





El Comando de la Fuerza de Tarea Quirón, unidad adscrita a la Octava División, se permite informar a la opinión pública:





1. Siendo las 11:35 de la noche del día 14 de mayo de 2017, fue lanzado un artefacto explosivo improvisado a las instalaciones de la Décima Octava Brigada del Ejército Nacional desde una mata de monte en área rural.



2. Inmediatamente sucedió el hecho el Equipo de Explosivos y Demoliciones Exde, realiza la revisión del área, verificando que no hubo afectación alguna en el personal ni en las instalaciones, pero impactando con unas esquirlas una aeronave rentada que se encontraba ubicada en este sector.



3. Esta acción se le atribuye a la comisión Rafael Villamizar del frente Domingo Laín Sáenz del Eln y es una evidencia del actuar indiscriminado de este grupo armado ilegal, que atenta sin contemplación contra las familias que ahí residen.



4. El comando de la Fuerza de Tarea Quirón repudia, condena y pone en evidencia los actos criminales de estos terroristas, así como el uso indiscriminado de estas armas no convencionales que atentan directamente contra la población civil, y contra la Fuerza Pública, quebrantando los principios del Derecho Internacional Humanitario, los Derechos Humanos y violando el protocolo de Ginebra.