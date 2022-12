Las cifras son dramáticas: Jineth Bedoya sobre violencia contra la mujer

La periodista Jineth Bedoya rechazó cualquier caso de violencia contra la mujer y señaló que las cifras en el país frente a este fenómeno son lamentables.



“Realmente son dramáticas las cifras muestran que 245 mujeres al año experimentan algún tipo de violencia, una de cada tres ha sufrido violencia durante su vida, se registran 18 mil violaciones al año y 47 mil mujeres son víctimas de violencia intrafamiliar”, dijo Bedoya. (Vea además: Por miedo e impunidad, mujeres no denuncian casos de violencia de género )



La periodista agregó que “a veces no sabemos que más hacer para frenar la violencia de género en el país” y añadió que hay que reconocer ciertos avances en la lucha contra este tipo de delitos.



“En este momento hay que reconocer que hay avances, se creó la línea 155 donde se atiende cualquier tipo de violencia de género (…) pero debo decir que los funcionarios ni conocen las leyes ni las aplican y eso engrosa las cifras de violencia y la impunidad”.



Frente a las razones que llevan a las mujeres a no denunciar, bedoya señaló que “la vergüenza, el temor o simplemente porque la justicia no hace nada”, muchas afectadas deciden no poner estos hechos en conocimiento de las autoridades.



“Cuando llega una mujer maltratada por su esposo las autoridades prefieren sacar adelante un caso de homicidio antes que atender una mujer maltratada sin darse cuenta que en un futuro esta mujer puede ser asesinada”, agregó Bedoya.



Así mismo, Belén Sanz Luque, representante de ONU Mujeres en Colombia aseguró que es “inaceptable” que se siga presentando este tipo de violación de derechos humanos en el país.



Sanz indicó que esto se puede prevenir y evitar y cito algunos mecanismos para lograr erradicar este fenómeno en la sociedad.



“Tenemos que empezar a nivel de la familia con la capacidad de transmitir valores no violentos, valores de igualdad (…) la movilización social y comunitaria, si los medios, la sociedad, el Gobierno, el sector privado nos movilizamos para rechazar la violencia y para generar una mirada distinta del rol de la mujer en la sociedad seguramente lo vamos a lograr”, concluyó Sanz.