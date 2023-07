“Licitación del Corredor Verde en Bogotá se abrirá este lunes”: director del IDU

El director del IDU , Diego Sánchez, entregó en Blu Radio detalles de cómo va el Corredor Verde en Bogotá y de cuando se abriría.

El pasado 7 de julio, el distrito presento los prepliegos del corredor de la carrera séptima y desde este lunes se tiene previsto recibir ofertas y licitar la obra en la que se intervendrá 22 kilómetros de este tramo.

“Recibimos muchas observaciones más de 370 observaciones de empresa de ingeniería , empresas de ingeniería, para eso son los prepliegos, para que haya la oportunidad de conocer el proyecto, cuáles son los requisitos, como se pueden presentar, eso ya la gente lo vio y ya observaciones y la estamos respondiendo y mañana quedan todas contestadas”, explicó el director del IDU, Diego Sánchez.

También fueron resueltas las inquietudes que tenían los órganos de control que tenían sobre el proyecto del corredor verde de la séptima que inicia en la séptima con 26 y se extiende hasta la calle 200.

Publicidad

“¿Qué era principalmente? Que tuviéramos armonizado el proyecto con el plan parcial Pedregal ahí en la calle 100 en Séptima. Acuérdense que eso fue un tema que hace cuatro años generó una demanda y por eso el proyecto se suspendió. Fue una de las razones. Entonces, armonizamos ¿cómo? Mediante un nuevo decreto del Plan Parcial Pedregal, con el cual ya el diseño del Corredor Verde y el diseño de las cargas urbanísticas del Plan Parcial están armonizadas. Eso es una primera buena noticia. La segunda es que teníamos también una advertencia que no tuviéramos, que no nos faltara el predio más grande, que es el predio que está ubicado en la calle 200, para donde vamos a construir el patio portal del Corredor Verde”, indicó.

El funcionario agregó que: “Por lo tanto, ayer también recibimos por parte de Lagos de Torca ese predio. Entonces, segunda buena noticia. Lo tercero era que pues los diseños estuvieran todos aprobados. Ya están todos los diseños de ingeniería, tanto geometría, pavimentos, estructuras, todos los temas de paisajismo, de urbanismo, están aprobados por las interventorías y están publicados en el cuarto datos. Es otra muy buena noticia. Y lo último que había era una advertencia sobre la Carrera 11. Nos decían, pero la Carrera 11 todavía no está diseñada”, señaló.

¿Qué fue lo que ocurrió?

Sánchez, señaló lo que realmente se trabajó en el tema de la Carrera 11 como una opción para el Plan de Manejo de Tráfico en este sector de la capital del país.

Publicidad

“Queríamos desviar durante la obra los vehículos de la séptima a la once. Para eso el estudio nos decía que había que ampliar la once a un cuarto carril. Sin embargo, viendo que era un poco complejo, que nos iba a generar dificultades con la ciclorruta que hay ahí en la once, definimos finalmente con el consultor y con la Secretaría de Movilidad que el Plan de Manejo de Tráfico lo hacemos sobre la misma carrera séptima. Es decir, vamos siempre a mantener dos carriles por centímetro y el contrista va a cerrar siempre dos carriles para poder trabajar y lo va a hacer en secuencia. Entonces ya la once no la vamos a intervenir. Por eso finalmente no hay diseño, no se necesita tener una intervención en la once. Era lo cuarto que nos pedían. Entonces creo que estamos listos para publicarla”, explicó el director del IDU en dialogo con Blu Radio.

La obra tendría un costo de 2.5 billones de pesos y arranca una vez se firmen los contratos y se estima que va tener ocho meses de preconstrucción, el inicio de la construcción está prevista que sea en junio del 2024 y su plazo para que termine la obra sea en tres años es decir que estaria en el 2027.

En la construcción del corredor verde tendría ciclorruta desde la calle 26 hasta la calle 200, plazoletas, puentes vehiculares, deprimidos, ampliación de dos a cuatro carriles vehiculares, entre otras obras.

Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp aquí:👉🏻 bit.ly/42ZQznF

Publicidad

“Bueno nosotros repartimos el proceso en tres licitaciones y en cinco tramos, hay cinco tramos: el primer tramo va de la calle 26 hasta la calle 76; el segundo va a la 76 a la 99; el tercero va de la 99ª la 127; después de la 127 la 183 y el último de la 183 a la 200 que incluye la construcción del Patio Portal; entonces cada contratista va a tener que presentar un plan de obras, un cumplan de tráfico para ejecutarla el máximo en 30 meses”, indicó el director del IDU.

Se estima que los buses que circulen en la carrera Séptima serán eléctricos operados por la empresa La Rolita

“Va haber transporte público muy bueno que conecta demás y la 72 con la primera línea de metro, va haber una conexión operacional directa subterránea para que los buses puedan llegar y conectarse a la línea del metro de la 72 con Caracas; habrá una conexión directa en la 100 con séptima ahí va a conectarse con la 68 , la 68 se está ejecutando y vamos bien y podemos en un futuro conectar directamente un bus que viene de Soacha, podrá tomar la séptima llegar a Usaquén eso también va a ser una verdad, creo que la operación del sistema de transporte público va hacer mucho más eficiente”, finalizó.

Publicidad

Le puede interesar: