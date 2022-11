Líderes sociales de Ciudad Bolívar no tendrían protección, pese a alerta

Andrey tiene 31 años, lleva los últimos ocho liderando procesos de integración en Ciudad Bolívar, sur de Bogotá. Posterior a una de sus actividades empezó a recibir amenazas, primero con panfletos, luego con "tinterillos" que llegaban a buscarlo para que se quedara callado y no interviniera con los jóvenes.

Desde septiembre de 2016 le entregaron un chaleco antibalas que aún utiliza. Sin embargo, manifiesta que líderes como él están desprotegidos y expuestos, pese a alertas de narcotráfico e inseguridad.

Publicidad

"El esquema de protección de la UNP está siendo retirado. Dicen que ya no estamos en riesgo, que según un estudio no corremos ningún riesgo en el territorio. En un momento nos dieron un chaleco y un celular. En este momento no funciona el celular. No hay un apoyo real, el chaleco antibalas debería ser real. La protección, de hecho, no pasa por el chaleco sino por la visibilización y apoyo de los procesos, porque estamos trabajando con las uñas. Si realmente quisieran proteger, debería haber el apoyo real a quienes están en procesos de formación", señala en diálogo con Blu Radio.

Vea aquí: Más que microtráfico, en Ciudad Bolívar debemos hablar de narcotráfico: Defensoría

Sin embargo, para Andrey más que la protección personal existe una latente necesidad de una intervención estatal en los proyectos y el llamado es para que no se espere a que las autoridades “maquillen” las realidades.

“Cuando sale el sistema de alertas tempranas en la localidad, en la noche llegó Policía Militar: soldados con fusiles recortados o construidos para el combate en la ciudad, y la comunidad lo que siente es pánico y pavor porque llegan es como si hicieran operativos a requisar en locales comerciales”, añade.

Publicidad

Luego del duro pronunciamiento del defensor del Pueblo, Carlos Negret, quien señaló que en Ciudad Bolívar no se puede seguir hablando de microtráfico sino de narcotráfico derivado de grandes estructuras, Christian Robayo, líder comunal y edil de la localidad, señala que es ese el foco de donde se derivan los máximos problemas que resultan afectando principalmente a los jóvenes: "Parte del narcotráfico sí se está presentando y eso implica que haya una serie negocios bastante turbios, donde el mayor número de involucrados en términos de víctimas sean los jóvenes".

Vea aquí: Policía reconoce problemas de tráfico de drogas y parcelación ilegal en Ciudad Bolívar

Publicidad

Agrega que es urgente la necesidad de no solo darles protección a quienes lideran procesos de resocialización y reintegración, sino que el estado entregue garantías y deje a un lado el olvido de las actividades y derechos en el territorio: "Líderes sociales e integrantes de comités de derechos humanos, vienen siendo hostigados. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo es que la Unidad de Protección y las entidades del distrito, acompañen de manera inminente la protección de la vida de los líderes de Ciudad Bolívar en un contexto crítico a nivel nacional"

Solo hasta inicios de mayo, y en lo corrido del año, 33 líderes sociales en Bogotá denunciaron amenazas, incluso, para algunos es imposible acercarse a sus barrios de origen, pues temen que, en la primera llegada, sus victimarios puedan quitarles la vida.

La Defensoría del Pueblo, además de realizar la alerta temprana de presencia de grupos paramilitares en Ciudad Bolívar, en las últimas horas, tras realizar un recorrido por la zona, ha integrado dentro de las prioridades, el llamado a la necesidad de prestarle atención a la situación ambiental y estrictamente a la vulneración de derechos de quienes habitan en los más de 360 barrios.

El deterioro en colegios, infraestructura, proyectos sociales, transporte y sobre todo la búsqueda de oportunidades para los jóvenes, son los focos de mayor atención en los que se concentran líderes y lideresas, quienes evidencian avances en materia de organización cultural, jóvenes y adolescentes concientizados en materializar junto a sus comunidades logros educativos, sociales, ambientales y económicos.

Sin embargo, caben dolencias frente al freno, no solo por la fuerte injerencia de la delincuencia, sino a lo que manifiestan como desarraigo del Gobierno, poniéndole freno a iniciativas que, aunque con las mejores condiciones, se obligan a estar garantizadas tanto con recursos humanos, físicos y económicos, por lo que piden al distrito mayor atención, y evitar buscarlos exclusivamente cada vez que hay mediatización de las problemáticas.

Publicidad