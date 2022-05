Llegó con Policías, pero no ingresó: Clínica del Occidente sobre ingeniero muerto en Bogotá

Ante los hechos que ahora están en investigación sobre el caso de Pawel Camilo Restrepo, que se reportó como desaparecido desde el jueves 12 de mayo y quien falleció en un accidente de tránsito, la Clínica del Occidente advirtió que nunca se informó sobre el paciente a las afueras de la institución.

Al parecer, Camilo Restrepo fue drogado por unas mujeres que se encontraban con él y unos familiares en la zona de rumba de la avenida Primero de Mayo en Bogotá. Una patrulla de Policía lo encontró y lo llevó al centro médico de la Clínica del Occidente, pero no ingresó.

“Frente a la versión de que el señor Restrepo fue llevado a la Clínica del Occidente, señalamos que nuestro personal nunca fue informado de la presencia del señor Restrepo, quien se encontraba en las afueras de la institución, tampoco le fue reportado que necesitara atención médica o servicios de salud. Nadie se acercó a la puerta de Urgencias para informar que se encontraba allí y él tampoco se acercó en ningún momento”, señaló el comunicado de la Clínica.

Incluso, esta información se respaldó con las cámaras de video de la clínica, en las que alrededor de las 3:19 a.m. llegó a la puerta de urgencias una patrulla de la Policía Nacional y se estaciona en la carrera 71c. a las 3:21 a.m., desciende un hombre del vehículo, con acompañamiento policial. A las 3:23 a.m. el vehículo de la Policía se retira del lugar y la persona que descendió del vehículo no se alcanza a visualizar, pero, al parecer, se encuentra en el andén donde fue dejado después de bajar del vehículo. A las 3:28 a.m. se observa que esa persona se desplaza por la carrera 71c hacia la avenida las Américas. Esa es la última vez que se alcanza a ver a Camilo Restrepo en las grabaciones.

“El protocolo de atención de cualquier persona que requiere de servicios de salud consiste en que en la puerta de la institución la persona o un acompañante informan al personal que se necesita la atención y se le da el ingreso para iniciar el procedimiento de servicio”, agregó la Clínica del Occidente.

Ya las autoridades adelantan la investigación sobre los hechos y posibles irregularidades de los uniformados al no reportar la presencia de Camilo Restrepo afuera de la clínica.