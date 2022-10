Lo que viene en la revocatoria de Peñalosa tras fallo del Tribunal de Cundinamarca

La Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca dio un plazo de 15 días al CNE para que entregue a la Registraduría Distrital la certificación sobre si se violaron o no los topes fijados en la campaña de recolección de apoyos para la revocatoria del alcalde Enrique Peñalosa.



Según un fallo de tutela de la Sección Tercera del alto tribunal, habría una “clara violación del derecho fundamental al debido proceso” de los tutelantes, entre quienes se encuentran varios dirigentes del Polo Democrático, así como el vocero y promotor de la iniciativa ciudadana, Gustavo Merchán.

El magistrado Israel Soler, presidente del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, explicó en Mañanas BLU que esta decisión significa que el CNE ya tiene un termino definido para que adopte la determinación correspondiente y no podrá superar este término.

“Luego de que el CNE decida y expida el certificado correspondiente, se da un termino breve de un día a la Registraduría para que expida la certificación relacionada con los requisitos constitucionales y legales relacionados con la revocatoria del mandato de Peñalosa”, dijo.

Explicó que si se violaron los topes del comité promotor, la revocatoria quedaría muerta y el CNE diría que no se cumplen los requisitos para avanzar en la iniciativa.

“Se lleva más de 14 meses desde que inició el proceso de revocatoria ante el CNE y no se ha adoptado esa decisión, por eso utilizamos el concepto de plazo razonable (15 días hábiles)”, precisó.



En ese sentido, aseguró que la tutela es para que el CNE “diga algo”, no necesariamente reviviendo la revocatoria.



“Es una decisión que corresponde únicamente al Consejo Nacional Electoral y estamos a la espera de esa determinación ante la Registraduría (…) Son los mecanismos previstos en la Constitución. En efecto, están establecidos para que cuando la administración no tome la decisión, sea el órgano judicial el que diga cómo se debe proceder”, explicó Soler sobre el fallo del alto tribunal.



Asimismo, manifestó que actualmente el CNE adelanta una investigación administrativa a Merchán por presuntas irregularidades en el informe de cuentas presentado ante el Fondo de Financiación Política, con lo cual a más tardar en dos semanas debería existir un pronunciamiento de la Sala Plena de la autoridad electoral, sobre si se evidencian o no esas inconsistencias para definir finalmente si se puede convocar a las urnas.

