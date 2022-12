Los alimentadores verdes desaparecerán paulatinamente: TransMilenio

La gerente de TransMilenio, Alexandra Rojas, confirmó en BLU Radio que el Distrito tiene en marcha el plan para desmontar los buses alimentadores (de color verde) y reemplazarlos por los buses del SITP (de color azul).



Según Rojas, la decisión se tomó por dos motivos:



1. “La primera, tenemos muchos colados que, al no validar dentro de las rutas alimentadoras, las están usando como transporte gratuito al interior de su barrio”.



2. “Necesitamos simplificar el sistema”.



Sin embargo, la gerente de TransMilenio aclaró que el usuario no pagará más al cambiar las rutas, sino que se pagarán los acostumbrados $2.000 al subirse al SITP y luego en la estación o portal de Transmilenio validará el ingreso y se cobrarán $200, por lo que el valor final será el mismo: $2.200.



“Ya hemos modificado cinco rutas alimentadoras y hemos implementado tres rutas zonales que también alimentan el sistema (…) no las estamos eliminando, estamos modificando y no es eliminar las alimentadoras, es cambiarlas e integrarlas al SITP”, agregó la gerente



Finalmente, Rojas confirmó que la idea es que todos los buses alimentadores de color verde, además de las diferentes rutas anaranjadas y vinotinto, también desaparecerán.



“Desaparecerán paulatinamente dentro de un proceso gradual para que los ciudadanos no piensen que desaparecen desde mañana. Ya hemos hecho cinco cambios, hemos adicionado tres rutas zonales. Para la gente es confuso tener tantos buses de tantos colores con tantos nombres”, explicó.



“La idea es que nos movamos solo a un sistema de buses rojos y buses azules”, finalizó.