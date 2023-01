Madre de joven atropellada en Corferias, Bogotá: "Está sentada en urgencias, no hay camillas"

La madre de María Camila, la joven de 20 años que fue atropellada por un vehículo durante una exhibición de carros en Corferias, en Bogotá, expresó a Blu Radio la demora en la atención a su hija y pide que se agilice la prestación en la Clínica Méderi.

La joven tiene serias afectaciones en su mano derecha, trauma craneoencefálico y trauma de tórax. Paola Montero, madre de María Camila, contó que su hija permanece en una silla, pues no hay una camilla disponible en el centro médico.

Asimismo, detalló que su estado de salud no es el mejor y que tampoco ha podido ser sometida a ninguna cirugía, como lo requiere para evitar mayores afectaciones en la movilidad del dedo índice de su mano derecha.

“El estado de salud de ella no es muy bueno. No la han operado ni nada. Está acá sentada en urgencias, porque no hay camillas”, dijo Paola Montero.

Vale recordar que la mamá de María Camila denunció que el conductor del vehículo implicado en el accidente estaría bajos los efectos del alcohol y que, según relató, él mismo se los habría confesado después de embestirla, aunque se desconoce si al hombre le realizaron la prueba de alcoholemia durante su estadía en la clínica Palermo.

“Estamos esperando. Está muy demorado. No hay camas en el hospital; está sentada en una silla. Tienen que hacerle bastantes cirugías, pero realmente no ha tenido la atención que requiere”, agregó la madre de la joven a Blu Radio.

También se investigará las medidas de protección del evento, pues no había unas barandas que protegieran a los espectadores durante la exhibición.

¿El vehículo tenía los papeles en regla?

