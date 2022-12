Marchas para exigir cierre de Doña Juana paralizan sectores del sur de Bogotá

Varias comunidades de más de 16 barrios del sur de Bogotá, incluyendo Mochuelo Alto y Mochuelo Bajo, salieron este miércoles a las calles para protestar por las decisiones de la administración distrital de comprar los predios aledaños al relleno sanitario de Doña Juana para su extensión o expropiarlos si los dueños no aceptan la compra de los inmuebles.



Estos son los sectores en los que se registran marchas:

-Avenida Boyacá con avenida Villavicencio, sentido norte – sur.

-Avenida Villavicencio con calle 62 B al sur.

-Avenida Boyacá con carrera 24, portal El Tunal

-Avenida Ciudad de Cali con calle 6, sentido norte – sur.

-Avenida Ciudad de Cali con avenida de Américas, en la glorieta.

-Calle 26 frente a la Universidad Nacional, hacia el oriente

-Portal de Usme, la avenida Caracas con calle 68 A Sur.

-Carrera 5 con calle 56 Sur, barrio El Danubio.



"El relleno sanitario Doña Juana no aguanta más, los habitantes del sur de Bogotá no aguantamos más, marcharemos para protestar contra el alcalde de Bogotá y su intención de extender la vida útil del botadero hasta 40 años más. Exigimos respeto y por eso necesitamos que cierren Doña Juana de una vez por todas", dijo Yesid Fonseca, habitante y líder del barrio Mochuelo Alto.



Le puede interesar: Operador de Doña Juana vende control mayoritario a multinacional: Peñalosa.



Por su parte, la Secretaría de Salud de Bogotá terminó la fumigación en 16 barrios aledaños a Doña Juana, y, aunque las autoridades sanitarias registraron una notable disminución de vectores alrededor del relleno, los habitantes de los barrios Mochuelo Alto y Bajo no aceptaron la fumigación.



