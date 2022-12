Más de 900 familias denuncian estafa de inmobiliaria en Cundinamarca

Más de 900 familias en Cundinamarca denuncian estafa por parte de una inmobiliaria que debía entregarles sus apartamentos desde hace 5 años y nunca empezó la construcción del proyecto. Desde hace meses prometió dar soluciones, pero esta semana levantó la sede que estaba ubicada en La Calera.

Se trata de la empresa CONSTRUMAX que abrió proyectos de vivienda de interés social desde el 2013, fecha en la que más de 1.200 familias de los municipios de La Calera, Gachancipá y Soacha firmaron contratos para la construcción de sus viviendas que serían entregadas en el 2014, cosa que nunca sucedió.

Laura Rueda, una de las afectadas, le contó a BLU Radio que con su familia logró pagar $50 millones, de los $84 millones que valía en ese entonces la vivienda, pero, la constructora hasta el momento no responde por el dinero ni por la casa.

Rueda, que se convirtió en una de las líderes de las 600 familias afectadas en La Calera, explicó que durante estos años recibían respuestas, pero esta semana la empresa desapareció. “Ya no nos contestan las llamadas, ya en La Calera no se encuentra la oficina de ventas como la tenían antes que nos daban respuestas. Esta es nuestra historia, tenemos varios casos de personas que han pagado sus apartamentos, pero no tienen nada”.

El proyecto, que tiene lugar en el barrio Alto de la Virgen en el municipio de La Calera, quedó a media construcción y los papeles de propiedad de los que están construidos, no fueron entregados a los propietarios.

La Superintendencia de Sociedades anunció que está investigando a la empresa.

