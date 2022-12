Más de la mitad de los buses de TransMilenio contaminan el aire: Personería

En un operativo en Suba y el norte de la ciudad, la Personería de Bogotá corroboró que, de 42 articulados, 23 no pasaron la prueba de emisiones atmosféricas.



El ente de control denunció en su informe que TransMilenio ilegalmente se controla a sí mismo y que opera con buses de hace más de 16 años, que superan el millón de kilómetros.



"Se evidenció que la autoridad ambiental, al parecer, no está ejerciendo su labor y sólo está contemplando la posibilidad de emitir conceptos técnicos e iniciar procesos sancionatorios en caso de incumplimiento de la normatividad ambiental, por emisiones atmosféricas de buses de TransMilenio" aseguró Juan Pablo Contreras el Coordinador de Veedurías.



Entre los tres reportes emitidos por la SDA y TransMilenio, entregados a la Personería, hay inconsistencia sobre los operativos realizados a los articulados y los resultados obtenidos.



Le puede interesar: Más de 9.000 comparendos pedagógicos a infractores en TransMilenio.



"No coinciden el número total de vehículos, con el de aprobados y no aprobados. Hay ítems sin información, es decir, existen vacíos en la base de datos", añadió Contreras.



Los buses articulados del sistema tenían una vida útil inicial de 1.000.000 de kilómetros, pero en el año 2013 la Administración Distrital realizó un otrosí a los contratos para aumentar kilometraje hasta 1 millón 500 mil kilómetros.





