"Mató a mi hermano de la peor manera": familia de ciclista atropellado en puente de Bogotá

Sigue la conmoción luego de la muerte de un joven ciclista , de 24 años, identificado como Camilo Ruiz, quien falleció luego de ser atropellado por un vehículo sobre el puente de la avenida Boyacá con autopista sur en Bogotá. De acuerdo con las primeras versiones, el accidente ocurrió luego de que el conductor del carro hiciera maniobras para evitar un hueco que se formó en el puente.

Blu Radio habló con la familia de la víctima y, según destacan sus hermanos, en el momento del accidente, que se registró sobre las 5:00 de la mañana de este lunes, 17 de abril, el ciclista se dirigía rumbo a su trabajo como vigilante y había salido momentos antes de su vivienda en el sur de la ciudad.

Cuando iba sobre el puente, de acuerdo con testigos, fue arrollado por un vehículo de color rojo, cuyas placas aún no se conocen, accidente que acabó con la vida del joven vigilante de manera instantánea, metros antes de un hueco de al menos 2 metros de largo por 2 de ancho sobre el puente en el sentido sur - norte.

“El trabajaba en seguridad y deja un niño de dos años. No sabemos cómo decirle al bebé que a su padre lo mató un carro que se dio a la fuga, deja una madre dolida y unos hermanos dolidos. Espero que si el conductor me está viendo que se entregue; él es un desgraciado que parece que no tiene familia, él va a sentir el mismo dolor”, indicó Jeison Ruiz, hermano de la víctima.

Según otra de las familiares, en el punto del accidente había una cámara de seguridad instalada sobre el puente con la cual se podría ver el momento exacto del accidente; sin embargo, esta cámara estaba apagada por lo que es prácticamente imposible identificar las placas o la identidad del conductor que embistió al joven ciclista de 24 años.

“¿Para qué hay cámaras de seguridad si no sirven para nada? Hay un hueco, pero no fue por eso que mataron a mi hermano, fue porque el individuo lo embistió, fue por eso la muerte de mi hermano”, indicó la familiar de la víctima, quien pide para que el hombre que atropelló a Camilo y se dio a la fuga se entregue a las autoridades o sea capturado cuanto antes.

