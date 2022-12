Mujeres denuncian que café internet les robó fotos íntimas y publicó en páginas porno

Indignadas se encuentran varias mujeres del municipio de Madrid, en Cundinamarca, luego de encontrar varias de sus fotografías íntimas en páginas para adultos.



Al parecer, y según las primeras informaciones, las imágenes fueron robadas de un café internet del municipio y luego fueron publicadas en sitios web de pornografía en donde, de acuerdo a las denuncias, “aún permanecen pese a las denuncias instauradas”.



Las filtraciones ocurrieron hace más de un año cuando las mujeres aseguran que ingresaron al café internet a imprimir algunos archivos y, según las afectadas, trabajadores del café internet robaron las imágenes de sus archivos personales.



Las afectadas afirman que al hombre a quien denunciaron le entregaron sus dispositivos móviles para poder sacar los archivos para imprimir o, en el caso de otras, afirman que entregaron sus computadores para servicio técnico.

Además, las mujeres aseguran que el hombre tuvo acceso a su número personal y las acosó a través de la plataforma WhatsApp. “Me enviaba fotos mías íntimas, me enviaba fotos de él, de mis compañeras e incluso me ha ofrecido dinero para acostarme con él”, reveló una de las afectadas.



Aunque las mujeres ya interpusieron todas las denuncias respectivas en las entidades judiciales aún no hay respuesta por parte de ellas y el café internet, en donde al parecer se cometió el delito, sigue funcionando.

Esta es una de las denuncias interpuestas ante la Fiscalía:

