Ni siquiera tiene carro: mujer fue multada con comparendo “fantasma”

Angy Torres es una de las personas afectadas por los embargos ordenados por la Secretaría de Movilidad de Bogotá a aquellas personas que podrían deber multas de tránsito en la capital del país.

Lo paradójico de esta historia es que Torres no entiende la razón de esta multa porque ni siquiera sabe conducir. “Me llega una notificación al correo con un comparendo que supuestamente tengo, ya verifiqué en las plataformas y ahí no me aparece nada. Yo no manejo, no tengo pase y el valor de la multa es de 625 mil pesos por exceso de velocidad”, manifestó.

Publicidad

Vea aquí: ¡Insólito! Hombre en Sibaté logró que le pusieran multa a cámara de fotocomparendos

Hasta la entidad ubicada en Paloquemao han llegado decenas de ciudadanos con el mismo problema y buscando una solución.

“Encuentro todas mis cuentas embargadas y reviso y hay un comparendo electrónico del año 2016. Vine a hacer esta diligencia y la señora dice que el trámite se demora 30 días hábiles para que mis cuentas queden desembargadas”, indicó otra denunciante.

La Secretaría de Movilidad informó que más de 300 mil personas en la ciudad están en mora por multas de tránsito, pero podrían existir casos que algunas personas fueron notificadas por error.

Publicidad