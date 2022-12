Según líderes indígenas wayúu, casos como estos son las pruebas del incumplimiento a las medidas cautelares.

Aunque algunos familiares optaron por pedir ayuda a funcionarios del ente municipal de Manaure, no obtuvieron respuesta, razón por la que subieron sus fotos en las redes donde un grupo de personas los vieron y le brindaron ayuda, responsabilizándose del costo del transporte de su comunidad en Manaure hasta el hospital de Riohacha donde reciben atención.

Familiares del joven de 19 años, que solo pesa 34 kilos, y de la niña de 4 años, que tiene el peso de una de un año, dijeron que en su comunidad se mueren literalmente de hambre.

Niña y joven wayúu luchan contra el hambre en La Guajira https://t.co/Gkwj4iLfbD #VocesySonidos pic.twitter.com/Z3PvFhc6Ec — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) July 10, 2017

“Allá no tenemos nada, porque no tenemos la ayuda del Gobierno. No tenemos nada, ni siquiera agua, los niños allá se están muriendo de hambre, porque los padres no trabajan, y no tienen cómo darle”.

Según docentes de la comunidad Lamalera, la muerte llega más rápido que las ayudas que de vez en cuando les prometen.