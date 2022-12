No acaté retén porque no tengo pase: novio de modelo asesinada en Ibagué

Jorge Armando Bernal, novio de Johana Alexandra Otavo, la modelo asesinada en Ibagué, al parecer, por parte de un policía de Tránsito, era quien conducía la motocicleta donde la joven iba como parrillera.



Los jóvenes hicieron caso omiso y evadieron el retén, ubicado antes del peaje de Alvarado, lo que desató la persecución por parte de los uniformados de la Policía de Transito.



Bernal aceptó que no se detuvo porque no tiene pase, motivo por el cual aceleró cuando los policías hicieron las señas de pare.



“Habían dos policías antes del peaje y ellos nos hicieron el pare, pero no nos detuvimos porque no tengo pase”, aseveró el hombre de 29 años de edad y pareja sentimental de la joven que recibió un impacto con arma de fuego una vez fueron alcanzados por los uniformados.



Las autoridades metropolitanas, a través de un comunicado, indicaron que en el cruce de Doima, en el sector conocido como Chípalo, alcanzaron a quienes se desplazaban en la motocicleta, donde uno de los uniformados desenfundó el arma y cogió la motocicleta de la parrilla, y el arma se activó cuando el conductor aceleró el vehículo, desestabilizando al policía.



Aunque la Policía Metropolitana manifiesta que solo se produjo un disparo, los familiares de la joven aseguran que fueron tres impactos los que ella recibió.



Hasta el momento Medicina Legal no ha emitido dictamen, lo que permitirá conocer cómo ocurrieron los hechos donde perdió la vida esta joven promesa del modelaje colombiano.



