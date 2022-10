No conviene que un concejal intervenga en la licitación: empresa Metro de Bogotá

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca le ordenó a la empresa Metro que le entregue al concejal Manuel Sarmiento la información solicitada sobre el costo total del proyecto que contempla la construcción de la primera línea del metro elevado.



Ante esta situación, la empresa Metro respondió que existe "la inconveniencia y los riesgos que representa el hecho de que un concejal intervenga en los procesos de licitación, bajo el argumento de ejercer el control político".



La empresa Metro recordó que el pasado 5 de abril le había indicado "al concejal que no se hace responsable por las reclamaciones al estado que con posterioridad se generen por la divulgación del modelo financiero".



El concejal Sarmiento había explicado durante las últimas horas que el metro elevado del alcalde Enrique Peñalosa avanza en un medio de incertidumbres y que esto puede llevar al Distrito a constantes sobrecostos.



No es el único llamado



El concejal Hollman Morris alertó, en un debate de control político, que el Metro de Bogotá está desfinanciado porque las vigencias futuras aprobadas en 2017 caducaron.



Según Morris, han caducado porque no fueron ejecutados los recursos de las vigencias por lo menos en un 15% durante el año en el que fueron aprobadas las vigencias futuras.



Por su parte la secretaria de Hacienda de Bogotá, Beatriz Arbeláez, explicó que los recursos de la vigencias futuras fueron ejecutados por el Distrito cuando se abonaron a la cuenta bancaria respectiva de los recursos que le correspondían, una vez suscrito el convenio de cofinanciación por parte de la nación y el distrito capital.



Para el concejal Morris, el Metro de Bogotá está desfinanciado en 7 billones de pesos y ejecutar recursos no es lo mismo que trasladarlos de una cuenta a otra.