No es la primera vez que falla el centro de control; es un problema grave: Acdecta

BLU Radio conoció que los retrasos de cerca de una hora en los vuelos desde el aeropuerto El Dorado presentados en el mediodía de este miércoles se debieron, según controladores aéreos, a fallas en las telecomunicaciones del nuevo centro del control aéreo en la capital, que lleva un año en operaciones.

Según la Asociación Colombiana de Controladores de Tránsito Aéreo (Acdecta) el centro de control estuvo incomunicado durante casi 2 minutos con cerca de 120 aviones, lo que puso en riesgo la seguridad de estas aeronaves.

A propósito, Diana Pulido, presidenta de Acdecta, manifestó en Mañanas BLU que las causas de las fallas tecnológicas de la infraestructura aeronáutica están en fase de investigación.

“Nosotros, inicialmente, lo que hicimos fue proporcionar la mayor seguridad posible a los aviones que estaban en vuelo en ese momento, a pesar de las contrariedades en la falencia de las comunicaciones”, explicó.

Asimismo, aseguró que el hecho de que los aviones se desaparecieron de los radares obedece a un problema en el sistema completo de radar y control.

“Lo único que sabemos es que no los vimos más en los radares. No fue una falla eléctrica porque los monitores mantuvieron encendidos. Se veían los radares, pero no los aviones”, dijo.

Explicó, además, que lo más grave de todo fue el tiempo que estuvieron incomunicados con los pilotos (dos minutos), lo que pudo haber causado un problema de envergadura mayor.

“No teníamos cómo comunicarnos con tripulaciones, con los pilotos, durante dos minutos y es terriblemente riesgoso. Ya pasados esos dos minutos pudimos tener comunicaciones con los aviones y fue un promedio de 120 aviones, en algún momento puede volver a ocurrir, entonces vemos que no se hacen juiciosamente las investigaciones o si se hacen hallazgos no se les da buen tratamiento o no sabemos bien qué es lo que ocurre”, añadió.

Pulido dijo que el cielo colombiano es bastante transitado, por lo que el papel de los radares y de los controladores aéreos es fundamental para mantener la seguridad en el aire.

“Este problema nos sucedió en el anterior centro de control. Nosotros estamos estrenando un centro de control hace un año. Este evento (el que pasó) duró más o menos tres horas”, precisó.

Por su parte, el coronel Edgar Sanchez, subdirector de la Aerocivil, aseguró que no hubo riesgo en la operación aérea en el momento de las fallas.

“No podemos generar pánico. Los datos que registra Aerocivil es que ocho aeronaves se dirigían hacia Bogotá y aterrizaron de manera segura porque los controladores de tránsito aéreo aplicaron el protocolo que está establecido en falla de comunicaciones”, dijo.

“La falla se genera por un corte en la información de microondas que está ubicada en el cerro El Tablazo y estamos adelantando la investigación”, dijo.