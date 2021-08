No es mi culpa, no le hice nada: mamá de bebé que murió por aparente golpiza en Bogotá

Samuel David Soto tenía 20 meses, el próximo 18 de diciembre cumpliría dos años. Sin embargo, el bebé falleció en un centro asistencial en el sur de Bogotá, luego que los médicos evidenciaron severas lesiones en su cuerpo, lo que sigue siendo materia de investigación.

Karen Muñoz, tía del menor de edad, aseguró en BLU Radio que su sobrino al momento de ingresar al hospital de Kennedy presentaba varios traumas en su cara.

La mamá Samuel David, quien tiene 17 años y se encuentra bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, expresó a través de un audio enviado a su familia, que el niño estaba bien y ella no le había “hecho nada”.

“No es mi culpa que Dios haya decidido llevarse a Samuel, de verdad, yo no sé. Créanme que para mí eso es muy duro. El niño estaba bien, yo no le hice nada, no me juzguen que esto es muy duro para mí, por favor (…) El niño estaba bien”, dijo en medio del llanto.

De acuerdo con información entregada a BLU Radio por parte del Hospital De Kennedy, se informó que el paciente ingresó en malas condiciones, con un paro cardiaco, se realizaron todas las maniobras de reanimación avanzada, pero dada la condición del paciente no respondió al manejo.