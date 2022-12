“No estaba bloqueando”: habla joven trasladado en carro particular por la Policía

En medio de una visita que realizaron miembros de la Policía de Kennedy a la vivienda de Carlos Giovanny Russi, trasladado en carro particular por el Esmad en medio de las manifestaciones en Bogotá, el joven manifestó que se encuentra bien y trabajando con normalidad.

En la visita, hicieron presencia miembros de la Alcaldía y la Secretaría de Salud, quienes verificaron las condiciones del joven, quien en medio de la entrevista aseguró que no había motivos para su retención.

"No había ningún motivo para que me retuvieran, yo no estaba haciendo nada, yo salí de mi trabajo, pasé por el Park Way, cogí la 26, iba a coger la 45, pero por el tema de los gases no me dejaron pasar", dijo.

Russi aseguró que en compañía de otros 6 ciclistas transitaban lentamente, cuando sintieron que el Esmad lanzó gases lacrimógenos y lo retuvieron a él.

"Estábamos en plan tortuga con las personas que íbamos de paso, ni siquiera había un grupo armado, éramos como 5 o 6 personas que pasábamos por allí”, precisó.

Carlos Giovanny Russi fue contactado por funcionarios de la Procuraduría para extender la versión sobre lo sucedido la noche del 10 de diciembre en la calle 26.

Según ha podido establecer BLU Radio, el joven aseguró que al interior del vehículo, un Policía del Esmad, quien se aprecia también ingresa al carro, lo habría golpeado.

A su llegada al CAI Nicolás de Federman, un Policía, quien se encontraba de guardia, decidió dejarlo en libertad, sin realizar ningún tipo de anotación y al percatarse que el joven no tendría relación con los disturbios en esta zona.